Pedro Lima, 44 anos, originário de Freixiel, engenheiro aeronáutico com percurso profissional internacional, decidiu voltar às origens há 14 anos, para se dedicar à agricultura e pecuária. Casado com uma inglesa, tem cinco filhos e é o candidato à Câmara de Vila Flor pela coligação PSD/CDS. Um cosmopolita que diz acreditar no futuro da terra.