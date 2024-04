Cerca de 150 jogadoras estiveram na Festa do Futebol Feminino em Macedo de Cavaleiros

Decorreu, na quarta-feira, no Campo Sintético do Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros a Fase Regional da Festa do Futebol Feminino 2024 que juntou cerca de 150 jogadoras, em representação de equipas de Escolas, Clubes e Grupos de Jogadoras, nos escalões de Sub-13 e Sub-15 de vários pontos do distrito de Bragança.

A Escola Básica de Sendim triunfou no escalão Sub-13 e em Sub-15, o Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansiães e o Sport Clube Mirandela foram os vencedores. Os três emblemas vão representar o distrito de Bragança na fase nacional, que se realiza no dia 18 de Maio de 2024, no Estádio do Jamor

Sílvio Carvalho, director técnico regional da Associação de Futebol de Bragança, destacou a importância do projecto. “A Festa do Futebol Feminino é uma iniciativa muito importante, visto que dá oportunidade a jogadoras que não têm contacto regular com o futebol e é sobretudo um dia de convívio, que promove hábitos de vida saudáveis”, afirmou.

As jovens jogadoras que participaram na Fase Regional da Festa do Futebol Feminino mostraram-se agradadas com iniciativa organizada pela Associação de Futebol de Bragança. Iara Barros, de Vinhais, frisou que é“ um evento interessante e dá oportunidades a meninas que não jogam em clubes” e acrescentou que “é um dia feliz, com muito convívio e diversão, a fazer o que mais gosto”.

Clara Fernandes, de Miranda do Douro, mostrou-se orgulhosa por “representar a escola e a terra” num dia “muito divertido”.

Lara Dias, do Sport Clube de Mirandela, destacou que sempre gostou de jogar futebol e “foi uma boa experiência num dia muito agradável”.

Caetana Nascimento, de Carrazeda de Ansiães, com o objectivo cumprido de ir ao Jamor, indicou que “esta iniciativa dá visibilidade às jovens jogadoras, é preponderante para fazer amizades e faz com que o futebol feminino cresça”.

