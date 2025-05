Leonardo Santos, tem 21 anos, é natural de Vila do Conde, representava os açorianos do Livramento e é o novo guardião das redes do Clube Académico de Mogadouro.

Esta temporada, realizou cinco partidas pelo Livramento.

Fez formação no Caxinas Poça Barca e já passou pelo Nu’Álvares e pelo GD Cem Paus.