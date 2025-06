Ginásio Clube Mirandelense conquista 20 medalhas na III Fase da Liga FNKDA e estreia-se no Parakickboxing

Os atletas do Ginásio Clube Mirandelense arrecadaram 20 medalhas na III Fase da Liga FNKDA, competição que se realizou no sábado, em Braga. O dia ficou marcado também pela primeira demonstração de Parakickboxing, onde estiveram atletas da instituição APPACDM de Mirandela, integrada no Ginásio Clube Mirandelense.

Quanto aos medalhados, Guilherme Pereira conquistou duas vitórias individuais nas disciplinas de Lightcontact e Kicklight. João Paulo venceu em Kicklight e ficou com a prata em Lightcontact, Francisco Teixeira triunfou em Lightcontact e conseguiu o bronze em Kicklight.

No segundo posto, com a prata, em Light Contact e Kicklight ficaram Guilherme Ramos Francisco Esteves, Tomás dos Santos e Telmo Guerra.

No terceiro lugar, com o bronze, ficam Tiago Correia (Kicklight), Mariana Gafanha (Kicklight), Rafael Mesquita (Kicklight e Lightcontact), e Rodrigo Paiva (Lightcontact e Kicklight).

Os atletas José Pássaro, Joana Patrícia, Filipe Mota e Alexandre Carvalho, da equipa da APPACDM de Mirandela integrada no Ginásio Clube Mirandelense, fizeram parte da primeira demonstração oficial de Parakickboxing, um momento inédito no kickboxing nacional.

O mestre José Pina, responsável técnico do Ginásio Clube Mirandelense, destacou a importância deste passo. “Estes atletas são um verdadeiro exemplo de superação e dedicação. O que se viveu em Braga foi muito mais do que uma competição, foi uma demonstração de que o desporto é, e deve continuar a ser, para todos. O Ginásio Clube Mirandelense mostrou, mais uma vez, que está na linha da frente da inclusão e da excelência”, sublinhou.

Acrescentou ainda que “este momento simbólico representa um marco na história da FNKDA”, que pretende, já em novembro, “levar uma seleção nacional de Parakickboxing ao Campeonato do Mundo da WAKO”, na competição que se realiza no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A atleta Catarina Dias, do Ginásio Clube Mirandelense, já está confirmada para representar Portugal neste evento internacional.