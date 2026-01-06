Bruno Sendas encerra percurso no The Voice Portugal e prepara lançamento do primeiro EP

Bruno Sendas terminou a sua participação no The Voice Portugal como finalista, num percurso que fica marcado por ser o primeiro concorrente de Bragança a chegar à final do programa. Apesar de não ter vencido, o cantor transmontano faz um balanço positivo da experiência. “Foi uma montanha-russa de emoções”, resumiu, recordando o início do percurso, em que apenas uma cadeira virou nas provas cegas, e a reviravolta que viria mais tarde com a repescagem. “Ter conseguido, passo a passo, chegar até à final foi um grande orgulho para mim e uma forma de perceber que isto pode acontecer, que não é apenas um sonho”, sublinhou.

Questionado sobre a ausência da vitória, Bruno Sendas afasta a ideia de desilusão. “Nunca será uma desilusão chegar à final de um programa que tem milhares e milhares de inscrições”, afirmou, reconhecendo, um sentimento agridoce. “Uma pessoa quer sempre mais”, admitiu, referindo que está “satisfeito” e “orgulhoso” de si.

Para o jovem aspirante a cantor, o apoio sentido na região foi outro dos pontos altos desta experiência. “A cidade uniu-se em prol de tentar que eu fosse o vencedor, ou pelo menos que chegasse o mais longe possível”, referiu, destacando também o carinho que continua a receber na rua, tanto em Bragança como noutras cidades.

Com o programa terminado, o foco está agora totalmente virado para o futuro. “O sonho e o caminho estão apenas a começar. Isto foi o fim do início”, afirmou.

O cantor adiantou que está atualmente a escrever um EP, que deverá ser lançado nos próximos meses. “O plano agora é fazer com que as pessoas se conectem comigo e, principalmente, com a minha música”, explicou.

Mais do que a vitória, Bruno Sendas destacou a visibilidade alcançada e os contactos feitos ao longo do programa, assumindo como próximo objetivo levar a sua música original aos palcos de todo o país, mantendo sempre o sonho de um dia esgotar o coliseu.