ACB vai avançar com as “Rampas de Bragança”

O calendário das provas de estrada da Associação de Ciclismo de Bragança (ACB) conta com novidades este ano.

A primeira é a organização das “Rampas de Bragança”. Trata-se de uma competição com três provas, que vão decorrer na cidade de Bragança.

“Há três subidas difíceis em Bragança e pensamos que era interessante juntá-las numa só prova, a decorrer em três dias,”, começou por descrever Rui Sousa, presidente da ACB.

“Os percursos já estão mais ou menos pensados. A primeira começara junto ao IPB e vai terminar por trás do campo sintético do IPB. A segunda vai começar na ponte de Além do Rio, sobe a Costa Grande e termina junto ao castelo. Por último, talvez a mais difícil, ideias do Ricardo Vilela, começa junto à Flor da Ponte, sobe a Senhora dos Aflitos e termina no Santuário de São Bartolomeu”, descreveu.

Segundo Rui Sousa na prova das “Rampas de Bragança” os ciclistas podem participar “qualquer tipo de bicicleta”.

Quanto ao Open de Estrada para a Taça de Estrada da ACB e deverá contar com quatro provas.

A grande preocupação manifestada pelos clubes é o custo elevado com o policiamento. A realização de circuitos minimiza os gastos e garante a continuidade das provas de estrada.

Agendadas estão já as provas de Macedo de Cavaleiros (25 de Junho) e Mogadouro. Mirandela e Vinhais também deverão constar do calendário, que ainda não está fechado em relação às provas de estrada.

Com a passagem a “Taça de Estrada ACB” as provas têm um passeio obrigatório, de 30 a 40 km, e no final haverá um circuito. “O circuito não requer tanto policiamento e minimiza os custos”.