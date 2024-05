Continua a aumentar número de pessoas a apresentar queixa por violência doméstica em Bragança

O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica de Bragança, da Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, recebeu cerca de 70 queixas a mais em 2023, comparando com 2022. Desde o começo do mês, tem recebido mais de 30 novos casos, por mês, portanto "o número continua a aumentar", segundo Maria Luís Martins, psicóloga e coordenadora do núcleo.

LEIA A NOTÍCIA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU SUBSCREVA A EDIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO EMAIL geral.jornalnordeste@gmail.com