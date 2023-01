Adélia Melgo é a nova presidente do Ginásio Clube de Bragança

Adélia Melgo sucede a Carlos Fernandes na presidência do Ginásio Clube de Bragança, após as eleições realizadas este domingo.

A presidente eleita liderou a única lista a sufrágio e será um trabalho de continuidade, pois já integrava os corpos sociais do clube, era vice-presidente, um cargo agora ocupado por Carlos Fernandes.

“Queremos manter o crescimento saudável a continuo que se tem verificado nas últimas épocas. A grande aposta do GCB tem-se centrado na formação jovem e esta vai continuar a ser a nossa prioridade”, afirmou Adélia Melgo.

Em termos de eventos, a 2ª Meia Maratona das Cantarinhas é a prova de referência do GCB e a nova presidente quer garantir o sucesso da mesma. “O Ginásio Clube de Bragança tem à sua responsabilidade a organização do maior evento desportivo do distrito, que é já uma prova de referência a nível nacional, manter o sucesso da 1ª edição é sem dúvida um grande desafio”.

A 2ª Meia Maratona das Cantarinhas está marcada para o próximo dia 14 de Maio.