Alejandro Marque será o dorsal número 1 da quinta edição do Bragança Granfondo

O ex-ciclista espanhol é o nome sonante da quinta edição do Bragança Granfondo. Alejandro Marque terminou a carreira em 2022 ao serviço da Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel, depois de em 2013 ter vencido a Volta a Portugal.

O corredor é o dorsal número naquele que é considerado o granfondo mais animado do mundo. “É um corredor muito querido dos galegos e dos portugueses. É um nome sonante e um vencedor da Volta a Portugal”, destacou Manuel Zeferino da BikeService, que organiza a prova.

A nível do percurso há novidades com o regresso dos ciclistas à vizinha Espanha. O mediofondo (102 km) e o granfondo (128 km) vão passar por Puebla de Sanabria. “O percurso é muito idêntico ao da primeira edição e da segunda. O granfondo é ligeiramente mais curto e acessível a todos com aquelas passagens por Rio de Onor e Puebla de Sanabria, locais que ficaram no coração de toda a gente”, destacou.

Está prevista a participação de cerca de 1800 ciclistas, portugueses e estrangeiros, em 2022 foram 30 as nacionalidades representadas, mas Manuel Zeferino reconhece capacidade a Bragança “para receber 3000 a 4000 mil participantes”.

O Bragança Granfondo vai para a quinta edição e Hernâni Dias, presidente do município, fala de “um evento consolidado” e da capacidade que o evento tem “para atrair pessoas para o território”. “Este evento pela dimensão que já tem a parte competitiva é a que menos importância tem, pois o que conta é a forma como as pessoas se posicionam na iniciativa e a quantidade de pessoas que participam”.

O regresso do evento ao território espanhol é também saudado pelo autarca pois considera importante “investir na ligação transfronteiriça tirando daí os proveitos necessários quer de um lado quer do outro da fronteira”, frisou

O evento também tem espaço para os mais novos. No sábado, dia 8 de Julho, há Bragança GranfondoKids by Trek 2023 nos escalões pupilos, benjamins, iniciados e infantis.

Foto DR