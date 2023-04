Angel Vicente e Patrícia Brás vencem segunda etapa do Campeonato Distrital de Trail

Paradela, em Miranda do Douro, recebeu este domingo a segunda etapa do Campeonato Distrital de Trail da Associação de Atletismo de Bragança, o Trail Contrabando do Café. A prova contou com cerca de 300 participantes no percurso de 16 quilómetros e na caminhada de oito.

Em masculinos, o espanhol Angel Vicente terminou na primeira posição com o tempo de 01:19:31 horas.

O pódio ficou completo com o brigantino Ilídio Moreiras, que representa o C.A. Macedo de Cavaleiros, com 01:20:50 no segundo lugar e Nuno Quitério do Ginásio Clube de Bragança alcançou o terceiro posto, gastando 01:21:21.

Em femininos, Patrícia Brás foi a grande vencedora. A atleta do Grupo Mirandela a Correr terminou os 16 quilómetros em 01:40:01 horas. É a segunda vitória conseguida pela mirandelense no espaço de uma semana, depois de ter vencido o mini-skyrace, relativo ao Campeonato Nacional de Skyrunning, realizado no passado sábado na Serra de Passos, e, Mirandela.

Sílvia Sanchez (Comercial Ulsa Atletismo) terminou na segunda posição e Rosária Sebastião do Ginásio Clube de Bragança foi terceira.

A terceira etapa do Campeonato Distrital de Trail está agendada para o dia 30 de Abril, em Vimioso.