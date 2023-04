Atleta da Escola Arnaldo Pereira convocado para a selecção nacional de futsal sub-13

André Martins, jogador da formação de infantis da Escola Arnaldo Pereira, está convocado para a selecção nacional de futsal sub-13.

O brigantino, o único do distrito, chamado à equipa das quinas, faz parte da lista dos 30 atletas que José Luís Mendes, seleccionador nacional, chamou para o primeiro estágio de observação.

Os trabalhos da equipa das quinas arrancam no dia 28 de Abril, em Caminha, e terminam no dia 30 de Abril. O programa do estágio conta com quatro sessões de treino.