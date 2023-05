Atletas do Ginásio Clube Mirandelense em alta na Liga FNKDA

Foi uma prestação muito positiva a do Ginásio Clube Mirandelense na terceira etapa da Liga FNKDA (Federação de Desportos de Combate), realizada este sábado, em Carcavelos.

O clube da cidade do Tua fez-se representar por nove atletas, todos em Kick Light, e somou outros tantos pódios, com quatro primeiros lugares, três segundos e dois terceiros.

Tiago Coutinho (-32 kg) e Matilde Silva (-37 kg), ambos na categoria de cadetes, subiram ao lugar mais alto do pódio em masculinos e femininos, respectivamente.

A vitória também sorriu a Luís Esteves (+47 kg) em iniciados e a Mariana Gafanha (+70 kg) e juniores.

Na segunda posição ficaram Francisco Mota (+47 kg) em iniciados, Diogo Meireles (-63 kg) em juvenis e Humberto Teixeira (+90 kg) em veteranos.

Destaque ainda para o terceiro lugar de Ruben Xavier (-79 kg) em seniores e Guilherme Pereira (-63 kg) em juniores.

José Pina, treinador do Ginásio Clube Mirandelense, mostrou-se muito satisfeito com os resultados obtidos pelos seus atletas. “Deram tudo em cada combate com garra e determinação até ao fim. Treinaram diariamente para esta prova e ver a felicidade destes atletas é o maior orgulho de um treinador. Agora é continuar os treinos pois temos já no próximo mês a quarta etapa”, referiu.

Entretanto já é conhecida a data da Gala anual do Ginásio Clube Mirandelense. A cerimónia está marcada para o dia 29 de Julho, no Parque do Império, em Mirandela, e este ano é especial, pois o evento atinge um número redondo, chega à 30ª edição.

Foto de GCM