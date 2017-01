Bragança dá goleada e segue no encalço do líder

Os brigantinos marcaram cedo, Leo, que fez poker, abriu o caminho para a vitória logo no primeiro minuto de jogo e adivinhava-se um resultado avolumado pelo caudal ofensivo apresentado pelos locais e pontaria a rematar à baliza.

Já o Alfandeguense teve algumas dificuldades para chegar com perigo à baliza dos locais, não por falta de qualidade dos jovens jogadores mas porque o Bragança apresentou-se bem organizado e irrepreensível a defender e a atacar.

Após este triunfo o Bragança está apenas a dois pontos do líder, o Cachão.