Bragança recebeu o Circuito Nacional Ticha Penicheiro

Ticha Penicheiro, a figura maior do basquetebol nacional e que uma das melhores jogadoras da WNBA, dá nome ao Circuito Nacional de Minibasquete que tem como objectivo a promoção da modalidade no feminino.

A segunda etapa realizou-se este domingo em Bragança, no Pavilhão da Escola Emídio Garcia. “O projecto tem como objectivo incentivar as meninas a jogar. Desde o início que temos visto o basquetebol feminino a surgir em clubes que não imaginávamos que pudessem ter essa projecção, é o caso de Viana. O projecto está a chegar a todo o país”, destacou César Castro da Federação Portuguesa de Basquetebol.

O Estrelas Brigantinas foi o clube parceiro da federação na segunda etapa do Circuito Ticha Penicheiro. Paulo Lourenço realça o ambiente vivido no evento. “A nível da moldura humana no pavilhão esteve muito agradável. As pequenas jogadoras jogaram e gostaram. Foi excelente”.

No distrito, o número de atletas no minibasquete está a crescer, apesar de haver somente três clubes de basquetebol (GD Macedense, Estrelas Brigantinas e Mirandela Basquete Clube). “Notámos um crescimento do número de atletas do minibasquetebol do ano passado para este. É um crescimento relevante, embora ainda não seja o suficiente pois queremos sempre mais”, realçou Joaquim Pereira, director técnico da Associação de Basquetebol de Bragança.

Ticha Penicheiro terminou a carreira em 2012, em 2019 entrou para o Women's Basketball Hall of Fame e em 2021 foi eleita como uma das 25 melhores jogadoras de sempre da WNBA.

Participaram cerca de 80 atletas em representação do Estrelas Brigantinas, Mirandela Basquete Clube, CTM Vila Pouca de Aguiar, Diogo Cão e Guarda UP.

O Circuito Nacional Ticha Penicheiro segue para Vila Pouca de Aguiar. A última etapa, agendada para os dias 17 e 18 de Junho, realiza-se em Aveiro.