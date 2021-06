Brigantino conquista medalha de bronze no Campeonato Nacional de Paraciclismo

Vítor Carvalho, paraciclista natural de Bragança, conseguiu um lugar no pódio no Campeonato Nacional de Paraciclismo que começou na sexta-feira e terminou este domingo.

O atleta da Efapel Paracycling competiu na classe C5 e começou com um terceiro lugar no contrarrelógio, no sábado, em Vila Velha de Rodão, conseguindo medalha de bronze.

Este domingo, na prova de fundo, realizada em Castelo Branco, Vítor Carvalho foi terceiro, com o tempo de 01h16m17s.

A classe C5 foi a mais participada, contou com 28 paraciclistas.

Esta é a segunda vez que o brigantino ficar no top 3 de uma competição em menos de um mês. No passado dia 30 de Maio, Vítor Carvalho ficou na segunda posição na Taça de Portugal Jogos Santa Casa de Paraciclismo, em Albergaria-a-Velha.

Foto de Efapel