CAB dá uma boa resposta em termos exibicionais mas insuficiente para trazer a vitória de Santo Tirso

Ainda não foi desta que a vitória sorriu ao Clube Académico de Bragança no Campeonato Nacional de Voleibol de Juvenis femininos.

A formação treinada por Pedro Jacinto perdeu por 1-3, com os parciais de 25-21, 14-25, 27-25 e 25-19, frente ao Ginásio de Santo Tirso, na oitava jornada da série 2.

As brigantinas queriam dar uma resposta positiva à prestação menos conseguida na jornada anterior, em casa, com o Frei Gil Voleibol Clube e até conseguiram. No entanto, a trabalho apresentado pelas transmontanas não chegou para evitar a derrota.

“Encarámos o jogo com ambição, o grupo estava unido e trabalhou bastante durante a semana. Entrámos no primeiro set de forma convincente e estivemos a vencer por sete pontos, as não conseguimos segurar a vantagem. No segundo, conseguimos encaixar a nossa equipa na equipa adversária e fizemos um 14-25 o que nos fez encarar o terceiro set de forma positiva. No terceiro set ficámos para trás e acabou por cair para o adversário. No último set, com algumas quebras no serviço, permitimos à equipa da casa chegar à vitória”, explicou o técnico.

Apesar do resultado e de a equipa continuar sem pontuar, Pedro Jacinto considera que são situações que contribuem para o crescimento individual e colectivo das suas jogadoras. “Não existem vitórias morais, mas demos uma boa resposta a uma exibição menos conseguida. Continuámos a olhar os adversários nos olhos e nunca atiramos a toalha ao chão mesmo estando na recta final do campeonato. Temos de nos continuar a superar. Infelizmente, a vitória ainda não caiu para o nosso lado”, lamentou.

Na nona jornada, penúltima, o Clube Académico de Bragança joga fora com o SC Braga, terceiro classificado. O jogo está marcado para o dia 29 de Abril.