Campeonato de Portugal começa a 20 de Agosto

Depois de a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal terem divulgado as datas de início das provas nacionais do futebol sénior profissional, a FPF avança agora com o calendário completo que integra já o Campeonato de Portugal e a Liga 3.

O terceiro escalão do futebol nacional tem pontapé de saída marcado para o próximo dia 6 de Agosto com a primeira fase a terminar no dia 28 de Janeiro. A segunda fase começa a 11 de Fevereiro.

Quanto ao Campeonato de Portugal tem início agendado para o dia 20 de Agosto deste ano e a última jornada joga-se no dia 7 de Abril de 2024. No mesmo mês, no dia 21 Abril, começa a fase de subida. A final da competição realiza-se no dia 9 de Junho.

No futsal, o Campeonato Nacional da 2ª Divisão começa no dia 23 de Setembro e a segunda fase arranca no dia 6 de Janeiro do próximo ano.

O Campeonato Nacional da 3ª Divisão também tem pontapé de saída marcado para o dia 23 de Setembro.