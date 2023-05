Cancelinha soma terceiro lugar no Bombarral

João Cancelinha terminou a segunda prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade, realizada este domingo no Circuito do Oeste, no Bombarral, na segunda posição em Open 110.

No sábado, o piloto brigantino teve algumas dificuldades para realizar a sessão de treinos devido ao estado febril que apresentava.

Já este domingo, fez P3 nos treinos cronometrados e repetiu a mesma posição na corrida. “Estou contente com meu resultado, pois mesmo com febre e com a chuva consegui um lugar no pódio”, disse o jovem piloto.

Somadas as duas provas do campeonato, João Cancelinha ocupa o quarto lugar da geral em Open 110.

A terceira prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade está agendada para o próximo dia 25 de Junho, em Santo André.

Foto de RJ Seco Photos