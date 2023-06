CD Miranda do Douro sofre derrota caseira

O Clube Desportivo Miranda do Douro sofreu, este sábado, uma derrota por 1-3 na recepção ao GDC Salto, em jogo da jornada 3 da série A da Taça Nacional de Futsal.

No duelo de equipas transmontanas, a formação da A.F. Vila Real acabou por ser mais certeira. Manuel e Tozé, que bisou, assinaram os golos do GDC Salto.

O golo solitário da equipa mirandesa foi apontado por Nickas.

No outro encontro da série A, a AD Jorge Antunes venceu, fora de portas, o Cerveira Futsal por 0-2.

O GDC Salto lidera isolado com 6 pontos, segue-se a AD Jorge Antunes no segundo lugar com 3 pontos, o Mirandês é terceiro com um e o Cerveira Futsal é último classificado também com um ponto.

Na próxima jornada, marcada para a próxima quinta-feira, dia 8 de Junho, o CD Miranda do Douro joga fora com a AD Jorge Antunes e o GDC Salto recebe o Cerveira.