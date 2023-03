Cidália Fernandes com a mira apontada para os Jogos Olímpicos

Depois de ser ter sagrado bicampeã do mundo de tiro ao prato em Trap 5, em Setembro do ano passado, Cidália Fernandes já está em competição mas em Fosso Olímpico, modalidade olímpica de tiro desportivo.

A atiradora natural de Vinhais falhou a primeira contagem, que se realizou em Fevereiro, no Algarve, e na segunda, realizada nos dias 18 e 19 de Março, que decorreu em Mira, passou à final onde foi quarta classificada.

A época em Fosso Olímpico a nível nacional conta com seis contagens e o objectivo da transmontana, que representa o Clube Industrial de Pevidém, é garantir a qualificação para os Jogos Olímpicos 2024. “Este é um ano de mudanças na modalidade de tiro desportivo. Em 2019, comecei a atirar na modalidade Trap 5, sem experiência alguma, em 2020 estava a conseguir o título de vice-campeã nacional, em 2021 e 2022 fui campeã nacional e mundial. O Trap 5 é uma ‘entrada’ para o mundo de tiro com armas de caça mas também uma ‘saída’ para o Fosso Olímpico (disciplina olímpica). A época está a começar, vão decorrer seis contagens a nível nacional”, referiu a vinhaense ao Nordeste.

O quarto lugar alcançado na segunda contagem do Campeonato de Portugal de Fosso Olímpico é aceitável, até porque a atiradora confessa que teve pouco tempo de treino para a prova por questões profissionais. “Confesso que fiquei satisfeita com o quarto lugar, pois ao contrário de algumas das minhas adversárias, que já estão nesta modalidade há mais tempo que eu, tive pouco tempo para treinar. É uma disciplina que exige bastante de nós, disciplina, treino, dedicação máxima, o que, infelizmente, eu não consigo ter por questões profissionais”, explicou.

Quanto as diferenças entre TRAP 5 e Fosso Olímpico incidem, sobretudo, no número de pratos. “Enquanto no Trap 5 atirávamos a 75 pratos, no Fosso Olímpico atiramos a 125 pratos. As velocidades também são diferentes, no FO os pratos são mais rápidos e os ângulos dos pratos são diferentes”.

A terceira contagem está agendada para os dias 15 e 16 de Abril, em Pegões, no Montijo.

A par da participação no Campeonato de Portugal de Fosso Olímpico, Cidália Fernandes iniciou-se I.P.S.C. ( International Practical Shooting Federation) da Federação Portuguesa de Tiro. Trata-se de uma prova com arma curta com quatro anos de formação pela frente no Clube Bracara, em Braga. “Vou precisar de quatro anos de formação para poder competir, conhecida pelo acrónimo I.P.S.C. (International Practical Shooting Federation), onde os três elementos primordiais deste desporto são a Velocidade, Potência e Precisão. Começarei por o menor calibre,22, até chegar a 9 mm”.

Em termos competitivos, Cidália Fernandes centra atenções no Fosso Olímpico, depois de um ano brilhante em Trap 5 com um título mundial, nacional e uma Taça de Portugal. No Campeonato da Europa, também em 2022, conquistou medalha de bronze.