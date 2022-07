Costinha mantém-se no comando técnico do Macedense e quer um projecto mais profissional

É da casa e conhece o clube como ninguém. O antigo guarda-redes, ex-presidente e agora treinador do Grupo Desportivo Macedense já renovou para a época 2022/2023 e quer um projecto mais profissional para atender às exigências e dificuldades do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

O treinador, de 43 anos, considera fundamental “aproximar o Macedense daquilo que são as exigências do campeonato”, como afirmou em entrevista à Rádio Onda Livre. “Eu costumo dizer que nós estamos a competir acima das nossas competências e capacidades. É preciso ter condições para um clube estar a este nível e isto começa a ficar muito complicado. Sabemos que as equipas adversárias estão a fazer plantéis a um nível muito competitivo, e até dizemos, em jeito de brincadeira, que todas querem subir”, acrescentou.

Costinha defende o investimento em áreas importantes, como a planificação do trabalho da equipa. “Nós treinamos três vezes por semana, quatro horas e meia, numa realidade amadora. No mínimo teríamos de treinar mais uma hora e meia”, frisou.

O técnico lembrou ainda a importância de apostar “no trabalho monitorizado” dos atletas e o investimento na melhoria das condições de trabalho dos jogadores e treinadores. “Falta-nos capacidade para recuperar um atleta, por exemplo, para não o ter um mês de baixa e poder tê-lo na semana seguinte. Falta que a equipa técnica e os jogadores tenham condições de trabalho e que todas as pessoas consigam desligar-se de tudo o resto durante aquelas horas, focando-se só na competição”, acrescentou.

João Carlos Pires, presidente do GDM, alinha pelo mesmo discurso do treinador, mas falta capital para investir. Por isso, o líder do emblema macedense considera importante o envolvimento da cidade, do município e do tecido empresarial. “É preciso envolver a comunidade e o nosso município para poder ajudar um pouco mais, embora não lhes aponte o dedo, pois tem-nos ajudado e promovido o GDM. Precisamos também dos patrocinadores locais, empresários que olhem para o futsal com outros olhos”, afirmou.

O Grupo Desportivo Macedense já prepara o início da nova temporada, sendo que a pré-época arranca a 16 de Agosto.

O Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão tem pontapé de saída marcado para o dia 24 de Setembro.