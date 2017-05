CTM Mirandela “B” conquista título nacional da 2ª Divisão

A formação “B” do CTM Mirandela sagrou-se, no sábado, campeã nacional da 2ª Divisão feminina de ténis de mesa.

A equipa formada por Joana Fins, Alexandra Pisco, Rita Varejão, Inês Batista e Joana Lopes venceu, no Funchal, a Ala Nun´Álvares “B” (1-3) e o GD Estreito (3-1).

Na partida com a Ala Nun´Álvares, a dupla Rita Varejão/Inês Batista começou por derrotar as adversárias Mariana Barbosa e Raquel Martins pelos parciais de 9/11, 11/9, 11/6, 8/11, 5/11.

No segundo jogo, o primeiro em singulares, Inês Batista não conseguiu superar Maria Nogueira, acabando por perder por 6/11, 11/5, 13/11, 11/8.

Seguiram-se as partidas de Joana Fins e Alexandra Pisco que não deixaram créditos por mãos alheias.

Frente ao GD Estreito o jogo de pares não foi fácil para Inês Batista e Rita Varejão, que perderam pelos parciais de 11/8, 6/11, 11/6, 11/5. Mas os triunfos em singulares de Joana Fins, Inês Batista e Alexandra Pisco confirmaram o triunfo da equipa transmontana e a conquista do título.

De referir que o primeiro título do CTM neste escalão foi conseguido em 2013. Dessa equipa campeã restam Joana Fins e Rita Varejão, na altura contava ainda com Ana Torres, Rita Fins, que joga na 1ª Divisão, Lúcia Ferreira e Ana J. Santos.