CTM Mirandela conquista Taça de Portugal de Ténis de Mesa

É o quarto “caneco” consecutivo conquistado pela formação feminina do CTM Mirandela e a 26ª do palmarés do clube. As mirandelenses conseguiram o feito este domingo, nas Caldas da Rainha, após o triunfo suado, na final, por 3-2 frente ao Sporting CP.

A formação transmontana apresentou-se com um misto de juventude, Matilde Pinto, de 16 anos, e Inês Matos, de 18, ambas atletas da selecção nacional sénior, a experiente Annamaria Erdelyi e Rita Fins, também presença assídua na equipa das Quinas.

Isidro Borges, presidente do emblema da cidade do Tua, não tem dúvidas que esta aposta foi “fundamentada e acertada”. “Temos as melhores jovens do país no plantel, estamos a dar-lhes formação acelerada naquele que é o melhor meio para promover o seu desenvolvimento, e ainda por cima a ganhar. A aposta foi fundamentada e acertada”, acrescentou em entrevista ao site da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.

O dirigente destacou ainda os 26 troféus conquistados em 31 edições da Taça de Portugal. “Temos sido muito felizes nesta prova. O Mirandela é há 26 anos o melhor clube em Portugal, temos 26 troféus em 31 edições”.

As três vitórias conseguidas pelo CTM Mirandela tiveram a assinatura de Annamaria Erdelyi frente à espanhola Galia Dvorak e à jovem Patrícia Santos. Quanto a Inês Matos venceu Galia Dvorak.

Do lado da formação leonina, a galesa Anna Hursey, que derrotou Matilde Pinto, e o par Anna Hursey / Patrícia Santos, que bateu Inês Matos / Matilde Pinto, conseguiram as duas vitórias do Sporting CP.

Nas meias-finais, o CTM Mirandela venceu a ADC Ponta do Pargo por 3-0, enquanto a equipa leonina derrotou o Ala Nun’Álvares por 3-1.

A Taça de Portugal teve a participação das equipas da ADC Ponta do Pargo, Ala Nun’Álvares, CCR Arrabães, CTM Mirandela, GDCS Juncal, Os Ugas – ADC Ega, Sporting CP e U Sebastianense FC (1.ª Divisão) e Boa Hora FC e LFC Lourosa (2.ª divisão).

A prova realizou-se nas Caldas da Rainha, entre a passada sexta-feira e este domingo.

Foto de FPTM