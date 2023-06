CTM Mirandela iguala eliminatória

O CTM Mirandela venceu, esta manhã, o GDCS Juncal por 3-1, no segundo jogo das meias-finais do play-off do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão feminina realizado em Mirandela.

O triunfo caseiro iguala a eliminatória já que as mirandelenses tinham perdido o primeiro encontro nos Açores.

A equipa da cidade do Tua começou por venceu o jogo de pares com Annamaria Erdelyi e Inês Matos a aplicarem uma derrota de 3-0 à dupla Júlia Leal /Letícia Charamba.

Em individuais, Matilde Pinto e Annamaria Erdelyi não deram margem de manobara a Charamba e Leal, respectivamente. Só Inês Matos não conseguiu levar de vencida a açoriana Tatiana Garnova.

As duas equipas voltam a defrontar-se amanhã, também em Mirandela, às 15h00, e quem vencer segue para a final.

O CTM Mirandela, campeão em título, procura somar o 23.º campeonato nacional.

Foto de FPTM