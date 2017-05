CTM Mirandela a um jogo do 19º título nacional

A formação feminina do CTM Mirandela está muito perto de conquistar o 19º título nacional da 1ª Divisão de ténis de mesa, depois da vitória por 0-3 frente ao GDCS Juncal no primeiro jogo da final do play-off.

Annamaria Erdelyi e Anastasiia Golubeva começaram por ganhar o jogo de pares, em que defrontaram a dupla Raquel Andrade/T. Garnova, pelos parciais de 8/11, 13/11, 3/11, 11/6, 6/11.

Em singulares, Golubeva não teve tarefa fácil frente a Mitsuki Yoshida mas conseguiu levar de vencida a jogadora da formação açoriana por 6/11, 9/11, 11/8, 11/3, 8/11. Já Qi Fenjie derrotou sem dificuldades Rita Andrade pelos parciais de 4/11, 7/11, 2/11.

O segundo jogo está marcado para o dia 26 de Maio, em Mirandela, e em caso de vitória o CTM festeja o 19º título nacional.