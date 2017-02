CTM Mirandela vence no Minho

André Batista, Ruben Ricardo e Rafael Kong foram os responsáveis pelo triunfo na deslocação ao Minho.

O jogo começou melhor para a equipa da casa com Tiago Amorim a vencer em singulares o mirandelense André batista pelos parciais de 11/9, 11/9, 9/11, 6/11 e 12/10.

Já Ruben Ricardo venceu Joel Gonçalves e Tiago Amorim, dupla que o jogador do CTM também derrotou no jogo de pares ao lado de Ruben Ricardo.

Quanto ao jovem Rafael Kong também destacou com um triunfo pelos parciais de 12/14, 11/6, 4/11 e 3/11 frente a Joel Gonçalves.

Já nos dias 21 e 22 de Janeiro o CTM Mirandela foi o vencedor absoluto do 2º Torneio “Cidade de Lamego”.

Destaque para a vitória por equipas em juniores, cadetes, iniciados e infantis femininos, e iniciados masculinos.

A nível individual, Inês Salgado arrecadou medalha de ouro em infantis femininos e Inês Gonçalves conseguiu medalha de bronze.