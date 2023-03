“Dia do Guarda-Redes” traz a Bragança treinadores de emblemas nacionais

O treino de guarda-redes será o foco da próxima iniciativa do Grupo Desportivo de Bragança. Os brigantinos vão realizar uma acção de formação, o “Dia do Guarda-Redes”, no próximo dia 1 de Maio.

A iniciativa está direccionada para os jovens talentos da baliza e vai contar com vários treinadores de emblemas nacionais, nomeadamente do SC Braga, e do GDB, como Beto Antas.

Ximena, antigo capitão dos brigantinos, e Nelson Gomes, ex-Bragança, também fazem parte do lote de convidados. “É um evento com sessões práticas e teóricas com treinador de guarda-redes profissionais convidados, o mister Beto Antas e guarda-redes e antigos guarda-redes do Bragança”, disse João Tiago, técnico de guarda-redes do GDB e agora treinador principal do plantel sénior.

Este é um projecto há muito idealizado por João Tiago e que agora vai colocar em prática. “É um projecto muito pessoal. É uma ideia que já venho a planear e a desenvolver há algum tempo. Quando apresentei este projecto ao coordenador da formação, o Fernando Silva, e à direcção mostraram-se logo disponíveis para apoiar”.

O treino de guarda-redes assume especial importância no distrito de Bragança, uma vez que nem todos os clubes têm um treinador para esta área. “A nível nacional há cada vez mais treinadores de guarda-redes e pessoas interessadas na área. Aqui, em Bragança, não há muitos treinadores nessa área. O objectivo desta iniciativa é proporcionar aos jovens atletas experiências e um momento de aprendizagem com profissionais de excelência na área”.

O “Dia do Guarda-redes” está marcado para o dia 1 de Maio e conta palestras e sessões de treino.