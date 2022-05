Distrito de Bragança recebe Torneio de Desenvolvimento da UEFA sub-16 feminino

O distrito de Bragança volta a receber uma prova internacional de selecções. Depois de 2019, o Torneio de Desenvolvimento da UEFA sub-16 feminino regressa ao nordeste transmontano com jogos em Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela de 12 a 17 de Maio.

Em prova vão estar quatro selecções, Portugal, Islândia, Espanha e Áustria. A equipa das quinas inicia a participação no torneio no dia 12, quinta-feira, frente à Islândia, no Estádio São Sebastião, em Mirandela.

Segue-se o embate frente à Áustria dois dias depois, dia 14, no sábado, no Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros, O torneio vai terminar com um duelo ibérico, entre Portugal e Espanha, marcado para dia o dia 17, terça-feira, no Estádio Municipal de Bragança.

Para a competição, a seleccionadora nacional, Susana Bravo, convocou 20 jogadoras, A concentração das atletas está marcada para a próxima segunda-feira, dia 9, na Cidade do Futebol, em Oeiras.