Benjamim Rodrigues e Sérgio Borges deixam debate de Macedo de Cavaleiros marcado por toca de farpas

As acusações trocadas entre Benjamim Rodrigues, candidato do PS e atual presidente, e Sérgio Borges, candidato da Aliança Democrática, foram o centro do debate promovido pela Rádio Brigantia e pelo Jornal Nordeste, na semana passada, no âmbito das eleições autárquicas. Os restantes candidatos, Augusto Máximo, do Chega, e Carlos Cunha, da CDU, também acenderam o debate, mas o foco foi entre o socialista e o social democrata.

Em destaque esteve, por exemplo, o ecopark de Salselas, que Sérgio Borges diz que quer “requalificar”, caso seja eleito. Benjamim Rodrigues ignorou a ideia do adversário e admitiu que essa requalificação ainda não está feita por causa dos sociais democratas. “Caso não saiba, foi o maior escândalo da gestão do seu partido em Macedo de Cavaleiros. Fizeram um acordo de utilização com uma empresa privada de aventura e deixaram degradar o espaço e eu consegui reverter a situação”, atirou o atual autarca, dizendo que “está previsto investimento imediato” para o edifício.

Dizendo querer ser uma “alternativa” à atual governação porque discorda da forma de governar dos socialistas, pautado pelo “compadrio e benefício de alguns em detrimento de outros”, Sérgio Borges quer uma “governação transparente, de proximidade e igual para todos”.

Já Benjamim Rodrigues atirou que as suas pretensões para o último mandato são “Criar oportunidades, competências e atratividade” e que isso mesmo é possível com tudo aquilo que tem sido feito. “Queremos bem-estar, estruturas que ofereçam segurança às pessoas, apostar em espaços verdes, desportivos, também na saúde, e, obviamente, ter uma proteção social que possa dar essas garantias às pessoas”, disse ainda.

Para o candidato da CDU o grande problema é “ficar sem jovens”. “Se ficarmos sem eles ficamos sem futuro. O que podemos fazer é arranjar condições para eles se instalarem. Trabalho, habitação, saúde e algum lazer”, destacou.

Já o candidato do Chega, dizendo que está “fora do sistema”, assumiu que se candidatou para “fazer o melhor que puder e souber” porque Macedo de Cavaleiros “tem vindo, nesses últimos anos, culpa do PSD e do PS, a degradar-se” e “tem potencial para muito mais”. “Tenho a certeza que, com a minha experiência empresarial, posso fazer mais e melhor”, afiançou.