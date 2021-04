Divisão de Honra da AFB poderá ser dada como concluída

A época 2020/2021 da Divisão de Honra da A.F. Bragança poderá ser dada como concluída, após a paragem de quase três meses devido à pandemia da Covid-19.

Segundo apurámos a decisão já terá ficado acertada numa reunião da A.F. Bragança com os clubes, realizada ontem.

Contactado o presidente da AFB, António Ramos, remeteu a questão para depois das eleições da associação, agendadas para o dia 16 de Abril.

Recordamos que na sequência do plano de desconfinamento gradual apresentado pelo Governo, ficou definido que as modalidades de risco médio, na qual se incluem o futebol e o futsal, podem retomar a competição a partir do dia 19 de abril (Orientação nº 36/2020 da DGS). Mas, a incerteza em relação à evolução da pandemia poderá levar ao cancelamento do campeonato distrital de futebol de seniores.

Se se confirmar, e com nove jornadas realizadas, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros será a equipa indicada para subir ao Campeonato de Portugal, já que liderava a competição aquando da paragem tal como aconteceu com o Vimioso na temporada passada.