Hat-trick de Martim Moreira dá vitória à ADSP Vale do Conde

A formação de juvenis da ADSP Vale do Conde venceu, este domingo, o SC Régua por 0-3, no dérbi transmontano da jornada 18 da série A do Campeonato Nacional sub-17 da 2ª Divisão.

Martim Moreira foi o homem do jogo ao fazer hat-trick. O jovem jogador marcou aos dois minutos, aos 13’ e aos 55’ e garantiu o triunfo da formação treinada por Rafael Pinheiro.

A ADSP Vale do Conde segue no nono lugar com 16 pontos e na próxima jornada joga em casa com o Vitória SC, terceiro classificado.