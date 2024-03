Helicóptero do INEM já pode aterrar no hospital de Bragança

O heliporto do hospital de Bragança já tem a certificação da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) para que o novo helicóptero do INEM possa ali aterrar. O heliporto tinha apenas certificação para aeronaves de menores dimensões, que era a que operava até ao final do ano passado na região. No entanto, devido ao atraso na abertura do concurso público para o serviço de emergência médica, o Governo fez um ajuste directo com a AVINCIS que trocou os helicópteros para outros de maiores dimensões, que estavam sediados em Macedo de Cavaleiros e Loulé, e reduziu, para metade, a operacionalidade dos helicópteros sediados em Viseu e Évora. Esta situação impediu que novo helicóptero aterrasse no heliporto do hospital de Bragança, porque não tinha certificação. Durantes este meses, a solução foi o campo de futebol do Instituto Politécnico de Bragança. Segundo a Unidade Local de Saúde do Nordeste, a autorização já foi dada, o que permitirá “no mais curto espaço de tempo, a operacionalidade do actual meio aéreo de emergência pré- -hospitalar”. “Trata-se de mais um importante investimento da ULS do Nordeste ao nível da melhoria dos serviços disponibilizados à população, neste caso através do aumento da capacidade de carga nesta infra-estrutura aeroportuária, contígua ao Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da Unidade Hospitalar de Bragança, com impacto ao nível da resposta a situações emergentes”, acrescentou no comunicado enviado. A troca das aeronaves do INEM gerou bastante polémica, uma vez que os heliportos dos hospitais de Bragança e Mirandela não estavam certificados para receber este helicóptero, devido às suas dimensões. Um problema que devia ter sido acautelado, como foi referido por vários autarcas. No entanto, mesmo depois de ter sido dada a certificação, o helicóptero continuava a aterrar no campo de futebol do IPB. O Jornal Nordeste contactou o INEM para perceber porque a aeronave não aterrava no heliporto, mas não obtivemos qualquer esclarecimento.