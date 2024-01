Hugo Almeida e Rui Lopes assumem comando técnico dos Estudantes Africanos de Bragança

O treinador Hugo Almeida é natural de Ceará, no Brasil, vai treinar a equipa da Associação de Estudantes Africanos de Bragança e conta com ajuda de Rui Lopes na equipa técnica do clube brigantino.

Hugo Almeida, em declarações à Rádio Brigantia, referiu que pretende implementar no clube uma nova filosofia de jogo. “Pretendo transmitir aos jogadores a minha filosofia de jogo, vou tentar aliar a extravagância do futebol de rua do Brasil com a obediência táctica da Europa. Quero que a minha equipa seja unida e pretendo manter uma base de jogadores para a próxima temporada”.

Na curta experiência no clube, o técnico Hugo Almeida já se deparou com problemas relacionados com a falta de condições. “Existem problemas fora do campo. Os atletas precisam de uma boa alimentação, precisam de condições para trabalhar a nível físico e necessitámos de mais apoios, para ter material de treino de qualidade, nem sequer temos coletes e bolas suficientes para trabalhar”, lamentou.

O técnico, de 28 anos, conta com experiências de treino nos benjamins do FC Mãe D’Água e do Grupo Desportivo de Bragança. No Brasil, começou treino no Futebol de 7 no Atlético Grande Lisboa e treinou a Universidade Estadual do Ceará.

Rui Lopes vai ser o treinador-adjunto da equipa e pretende ajudar a equipa a alcançar o sucesso no que resta da temporada. “Queremos ganhar, fazer o máximo de pontos possível e subir na tabela classificativa. Pretendemos desenvolver os jogadores, que têm qualidade e empenho, e vamos trabalhar para fazer um final de época brilhante. Esta equipa é uma família”, vincou.

Os Estudantes Africanos de Bragança ocupam a oitava posição da Divisão de Honra da AF Bragança, com 10 pontos em dez jornadas disputadas.

Hugo Almeida quer estrear-se a vencer. “Esperámos começar 2024 de forma positiva, com a vitória, para dar ânimo e uma boa continuidade na competição”.

A estreia do timoneiro está agendada para domingo, às 15h, os Estudantes Africanos recebem o Grupo Desportivo do Cachão, no Campo Sintético do IPB.