Inês Monteiro e Nuno Lopes vencem II Corrida das Cantarinhas

Foi com bastante chuva e frio que Inês Monteiro cortou a meta na primeira posição em seniores femininos. A atleta do Centro de Atletismo de Seia (CAS) foi a mais rápida entre as senhoras nos 10 km e Nuno Lopes, também do CAS, subiu ao lugar mais alto do pódio em masculinos.

Inês Monteiro andou sempre na liderança da corrida e a concorrência não lhe fez frente. “Fiz uma corrida tranquila e sem grandes preocupações. A corrida foi um pouco fresca, estava bastante frio. O trajecto era um pouco difícil, mas bastante selectivo. Acabei por conseguir gerir o esforço e tornou-se fácil”, disse a atleta de 36 anos.

O mesmo feito foi conseguido pelo colega de equipa Nuno Lopes em masculinos, que é já uma presença assídua em Bragança.