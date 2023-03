Iniciados da Escola Arnaldo Pereira lideram na Taça Nacional

Depois do triunfo na jornada inaugural da Taça Nacional de Futsal, por 3-4 com o Rio Ave FC, a formação sub-15 da Escola Arnaldo Pereira somou, este domingo, mais uma vitória.

Os brigantinos levaram de vencida o Grupo Desportivo Vilar de Perdizes por 7-1 e lideram a série A da Zona Norte com 6 pontos. A equipa treinada por Hugo Martins tem 11 golos marcados em dois jogos e quatro sofridos.

Na próxima jornada, marcada para o dia 1 de Abril, a Escola Arnaldo Pereira joga fora com o GRC Nun´Álvares, que no domingo perdeu 6-4 com o Rio Ave FC.

Foto de EFAP