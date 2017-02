João Melgo bate recorde pessoal nos nacionais de pista coberta

João Melgo completou a prova em 8:54,38 conseguindo o terceiro lugar na série 1 e o nono da geral. Uma marca que lhe garantiu os mínimos de participação nos Campeonatos de Portugal de sub-23 no Pombal, no próximo dia 26 de Fevereiro. Será a estreia de Melgo na competição.

No mesmo dia, em Sinta, Tânia Fernandes, também do Ginásio Clube de Bragança venceu a 27ª Corrida “Fim da Europa” em femininos, considerada uma das provas mais bonitas realizadas no nosso país.

Destaque ainda para o triunfo de Rui Muga, que já passou pelo Ginásio e que representa actualmente o Mogadouro, no 32º Grande Prémio de Atletismo Cidade de Estarreja.