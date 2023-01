João Simão reforça Grupo Desportivo Sendim

João Simão é o mais recente reforço do Grupo Desportivo Sendim. O jogador chega à formação treinada por Bina Rodrigues quando estão decorridas oito jornadas do Campeonato Distrital de Futsal.

O ala iniciou a temporada no SC Moncorvo, onde cumpria a terceira época, depois de já ter representado o CASC Freixo e o GD Poiares. Na equipa orientada por Jorge Paiva o jogador cumpriu cinco jogos e apontou três golos esta temporada.

João Simão deverá fazer a estreia com a camisola do G.D. Sendim esta sexta-feira frente ao CSP Vila Flor. O jogo é relativo à jornada 9 e está marcado para as 21h30.