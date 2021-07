Juan renova com o S.C. Mirandela

Juan tem apenas 19 anos e chegou à equipa da cidade do Tua na época passada, onde realizou sete jogos. O atleta canarinho fez formação no Porto Vitória no Brasil.

Juan junta-se a Corunha, Gianluca, Amorim, Mário Borges, Patrick e Rui Ramos no lote de jogadores que renovaram para a temporada 2021/2022.

Quanto a contratações, o Mirandela tem até ao momento 12 caras novas: os guarda-redes Júlio Coelho, Pedro Palha e Rafa Pires; os defesas Eduardo Aguiar e Vítor Rubim; os médios Luiz Maia e Diego Parini; os avançados Jardel, Nani Freitas, Carlos Ferreira, Enzo e Jaílson.

A pré-época do S.C. Mirandela tem início agendado para o dia 20 de Julho.

