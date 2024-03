Luís Montenegro repetiu visita ao distrito onde há dois anos o PSD perdeu um deputado

O líder do PSD voltou ao distrito. Depois de ter estado, há pouco mais de uma semana, numa arruada, em Mirandela, ontem, segunda-feira, Luís Montenegro rumou a Bragança. Dezenas de apoiantes e figuras políticas do distrito esperaram Luís Montenegro no Largo dos Correios. Recebido pelos os Gaiteiros d’Onor e com cânticos de campanha, “Luís, amigo, o povo está contigo”, o líder desceu a Rua Almirante Reis, cumprimentado simpatizantes e comerciantes, até à Praça da Sé, onde apelou ao voto dos brigantinos, assumindo que a Aliança Democrática é a escolha certa e aposta para o futuro. “Teremos no dia 10, no próximo domingo, a oportunidade de mudar o futuro do nosso país. Quero contar com todos, até domingo, para darmos tudo por tudo, até ao último segundo, para levar o máximo de pessoas a votar, para conquistarmos uma grande vitória e, com base na confiança directa do povo, governarmos Portugal, darmos uma resposta para aquilo que é mais importante na vida das pessoas, mais economia, mais emprego, mais saúde, mais educação, mais habitação e uma oportunidade para todos em Portugal”, assinalou Luís Montenegro, que não se escusou a dizer que se a Aliança Democrática formar governo se travará, por exemplo, a “fuga” dos jovens para o estrangeiro. “Vamos dar a quem trabalha mais retribuição e vamos garantir aos pensionistas e reformados o bem-estar e a dignidade para terem uma vida feliz e activa, junto dos seus filhos e dos seus netos”, rematou ainda. Em Bragança, Luís Montenegro não falou mais que isto aos jornalistas. Fez apenas o apelo ao voto, agradecendo também a recepção. Esta foi a segunda passagem pelo distrito, por parte do líder do partido que, há dois anos, não elegeu dois deputados por Bragança, ao contrário do que sempre aconteceu. Em 2022 o PS roubou-lhe um. PS 2 – PSD 1 foi o resultado dessas legislativas, em Bragança, situação que agora não vai acontecer, como de resto o próprio Luís Montenegro já assumiu um Mirandela, há pouco mais de uma semana, quando disse que era para “ganhar”, voltando ao resultado de antes: PSD 2 – PS 1. Depois de Bragança, Luís Montenegro seguiu para um comício em Macedo de Cavaleiros.