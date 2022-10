Macedo soma primeira vitória no Campeonato Nacional Sub-15

Finalmente a vitória e os três pontos tão desejados pelos sub-15 do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros. A jovem equipa treinada por Luís Simão conseguiu, este domingo, um triunfo, o primeiro em quatro jornadas, por 4-3 na recepção à ARC Guilhadeses.

Foi um jogo de parada e resposta. A equipa visitante abriu o activo aos 33 minutos através de Afonso Amorim, que se destacou ao marcar três golos, e ainda antes do intervalo Santiago Godinho igualou aos 40’. O mesmo Santiago colocou os macedenses a vencer aos 65’, fez o segundo do Macedo e da conta pessoal.

Nos forasteiros, Afonso Amorim estava inspirado e em seis minutos apontou mais dois golos, igualou (2-2) aos 71’ e fez o 2-3 aos 77’.

Sem nunca desistir de somar os três pontos, os locais num minuto carimbaram a vitória. Aos 80’, Tomás Fernandes restabeleceu a igualdade (3-3) e Martim Brás apontou o golo da vitória (4-3).

Com quatro jornadas carimbadas do Campeonato Nacional sub-15 da 2ª Divisão, o Macedo subiu para o 7º lugar, com três pontos, e na próxima jornada, volta a jogar em casa com o Merelinense.

Quanto à ARC Guilhadeses é lanterna vermelha, última classificada, sem pontuar. O campeonato é liderado pelo G.D. Chaves com 10 pontos, os mesmos que o Braga B, que é segundo.

Foto de CA Macedo de Cavaleiros