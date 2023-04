Mãe d´Água A e Bragança entram a vencer na fase de campeão do distrital de infantis

Começou este sábado a derradeira fase do Campeonato Distrital de Infantis da A.F.Bragança. A fase de apuramento de campeão conta com seis emblemas, os três primeiros classificados apurados na primeira fase da série A (FC Mãe d ´Água A, Escola Crescer B e GD Bragança) e os três primeiros da série B (ADSP Vale do Conde A, SC Mirandela C e ACRD Seixo Manhoses).

O F.C. Mãe d´Água venceu a Escola Crescer C por 2-4 no dérbi citadino da jornada inaugural e o Bragança derrotou o Vale do Conde A por 2-1.

A jornada fecha na segunda-feira, dia 3 com o encontro Seixo Manhoses – SC Mirandela C. A segunda jornada está agendada para o dia 5 de Abril com as partidas Mirandela C – Escola Crescer C, FC Mãe ´Água A – GD Bragança e Vale do Conde A – Seixo Manhoses.

Foto de FC Mãe d´Água