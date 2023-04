Martim Quitério vence Prémio ACR Roriz / Troféu Professor António Matias em infantis

Roriz, no concelho de Barcelos, recebeu no domingo mais de duas centenas de jovens talentos do ciclismo, em diversos escalões, para uma prova que homenageia o mentor da academia de ciclismo ACR Roriz, o professor António Matias. Sendo o trajecto em paralelos há muito que foi apelidada de “Roubaix portuguesa”, fazendo a analogia com a clássica Paris-Roubaix.

Entre os jovens ciclistas, o mirandelense Martim Quitério destacou-se em infantis. O ciclista do Clube Ciclismo de Mirandela venceu na sua categoria, numa prova marcada pela chuva e frio.

O 19º Prémio ACR Roriz / Troféu Professor António Matias pontuou para o Campeonato do Minho de Ciclismo de Estrada.

Martim Quitério volta à estrada já esta terça-feira, dia 25, em Oiã, no concelho de Oliveira do Bairro, para o Encontro Regional de Escolas.