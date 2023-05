Meia Maratona da Cereja leva a Alfândega da Fé cerca de 200 atletas

Rui Teixeira, atleta do Sporting CP, Luís Saraiva (SC Braga) e Lucinda Moreiras (CA Macedo de Cavaleiros) são alguns dos nomes confirmados para a 6.ª edição da Meia Maratona da Cereja de Alfândega da Fé.

A prova está marcada para o próximo domingo, dia 4 de Junho, e conta com cerca de 200 atletas nas distâncias de 21 quilómetros, 10 e corridas jovens.

A meia maratona faz parte do cartaz da Festa da Cereja de Alfândega da Fé, tem um percurso mais plano, com partida do Jardim Municipal.

Este ano, a corrida está inserida na Bio-Região Lagos do Sabor de forma a assumir-se como uma Meia Maratona mais sustentável. Para isso foi realizado, no dia 26 de Maio, um “plogging”, uma actividade física, com origem na Suécia, combinada com a recolha de lixo. Também os troféus vão ser produzidos em materiais ecológicos.

“Percorremos com vários voluntários o percurso da meia-maratona para recolher lixo, detritos que havia nas bermas. É uma prova sustentável e esta ideia surge para fomentar a nossa integração na Bio-Região Lagos do Sabor, da qual faz parte o município”, explicou Rui Gonçalves, responsável pela secção de atletismo da Associação Recreativa Alfandeguense (ARA).

Especial destaque para as corridas jovens, que contam com cerca de meia centena de crianças, e que servem de impulso para colocar em prática o projecto de formação da ARA. “São mais de 50 crianças e jovens do concelho e não só. O evento será decisivo para o arranque do projecto de atletismo jovem no próximo mês de Setembro”.

A Meia-Maratona da Cereja está incluída no projecto Running Place Alfândega da Fé, é organizada pela Associação Recreativa Alfandeguense, em parceria com o município. A prova tem início às 09h30 e é etapa única do Campeonato Distrital de Meia Maratona da Associação de Atletismo de Bragança.

Em 2022, Rui Muga, em masculinos, e Lucinda Moreiras, em femininos, ambos do C.A. Macedo de Cavaleiros, venceram a quinta edição.