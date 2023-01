Mirandela quebra ciclo negativo e regressa às vitórias no nacional de juniores

A formação sub-19 do S.C. Mirandela quebrou o ciclo negativo que já durava há cinco jornadas e regressou, este sábado, aos triunfos, 2-1 frente ao Merelinense.

O resultado foi construído na primeira metade e com reviravolta no marcador. A equipa minhota marcou primeiro, aos três minutos, por intermédio de António Martins. Diogo Mariz igualou (1-1) aos 28’ e Pedro Vergueiro apontou o 2-1 aos 43’.

Apesar do triunfo caseiro, os mirandelenses continuam no nono lugar, penúltimo, agora com 12 pontos em 15 jornadas já carimbadas. O campeonato é liderado pelo G.D. Chaves com 36 pontos. Os flavienses empataram, este sábado, com o Limianos a duas bolas.

Foto de SCM