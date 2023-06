Mirandela recebeu Circuito Nacional 3x3

O Circuito Nacional 3x3 chegou no sábado ao distrito de Bragança. A cidade de Mirandela recebeu a terceira etapa da competição.

Participaram 48 equipas, nos escalões de sub-13, sub-15 e sub-17, ambos os géneros, um total de 178 jovens basquetebolistas, com destaque para a participação do Estrelas Brigantinas e Mirandela Basquete Clube.

Na Alameda do Rio Tua realizaram-se 85 jogos em 12 horas. Quanto à quarta etapa, prevista para domingo em Torre de Moncorvo foi adiada.

O Circuito Nacional 3x3, organizado pela Federação Portuguesa de Basquetebol, segue para Oeiras, na quarta-feira, dia 7. Estão agendadas, no total, 24 etapas.

O 3x3 já existe há vários anos, mas só em 2010 é que a FIBA formalizou o jogo, com regras uniformes para todo o mundo. Em 2019, a FPB realizou o primeiro circuito nacional com 19 etapas e a participação de mais de mil atletas.

O Circuito Nacional 3x3 começou no dia 24 de Maio em Paços Ferreira e termina no dia 27 de Agosto com a final na Maia.

Foto de Circuito 3x3