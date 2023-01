Mirandela vence Braga B e AD Paredes sofre goleada caseira

O S.C. Mirandela recebeu e venceu, este sábado, o SC Braga B por 3-2. As mirandelenses fizeram o pleno, esta temporada, frente às minhotas, já que também tinham vencido o jogo da primeira volta, em Braga, por 2-5.

As arsenalistas ainda estiveram a vencer. Beatriz Cunha marcou cedo, aos três minutos. A reacção das transmontanas não tardou com um golo de Margarida Sá (14’) e de Maria Veigas (37’).

Na segunda metade, Angélica Magalhães elevou a contagem para 3-1 aos 54 minutos e Micaela Nunes reduziu para 3-2, aos 63’, fixando o resultado.

As alvinegras ocupam o segundo lugar com oito pontos e deslocam-se a Vila do Conde, no dia 14 de Janeiro, para defrontar o Rio Ave.

Em Bragança, a AD Paredes sofreu uma goleada, 0-7, com o líder da competição, o FC Famalicão.

Lara Atilano (9’), Mariana Conceição (25’), Raquel Dias (31’, 90’ p), Sofia Almeida (43’), Joana Azevedo (75’) e Luna André (79’) rubricaram os golos da equipa visitante.

A AD Paredes continua de lanterna na mão, é última classificada, com apenas um ponto.