Moncorvo garante participação na Taça de Portugal na próxima época

Foi na última jornada, realizada este domingo, que o Grupo Desportivo de Moncorvo garantiu o acesso à Taça de Portugal na temporada 2023/2024.

A equipa de Nuno Lima tinha que vencer e esperar por um deslize do Argozelo em, Mirandela. Assim aconteceu. O Moncorvo derrotou os Estudantes Africanos por 0-2 e o Argozelo empatou sem golos frente ao campeão distrital.

A equipa do sul do distrito construiu a vitória na primeira metade, nos dez primeiros minutos de jogo, com Falcão a assumir o papel de protagonista.

O goleador do Moncorvo aos 4 minutos e fez bis aos 10’, garantido o triunfo fora de portas.

Os comandados de Nuno Lima termina terminam a época na terceira posição com 44 pontos. O técnico tem duas leituras distintas da temporada. “Temos que analisar sempre nas duas perspectivas, o copo meio cheio e o copo meio vazio. Atendendo aquilo que era a perspectiva inicial, vendo pelo copo meio cheio, terminámos dentro dos cinco primeiros, no terceiro lugar. Agora, analisando o copo meio vazio, uma equipa que esteve tanto tempo no segundo lugar e depois deixar escapar essa posição não nos cai bem e eu tenho que assumir esse pequeno desaire, se assim lhe podemos chamar. Mas, dentro daquilo que era o objectivo, conseguimos terminar dentro dos cinco primeiros e garantimos o acesso à Taça de Portugal”.

O treinador já olha para futuro e tudo aponta para que se mantenha no comando técnico do Moncorvo na próxima época. “Há fortes possibilidades de isso acontecer. Vamos agora sentar-nos e analisar a época. O Moncorvo é uma referência no nosso distrito, é um clube organizado, sério, honesto, não falha com nada aos seus jogadores e isso é logo um fortíssimo apoio para o treinador”.

Ainda na última jornada, o Rebordelo venceu no terreno do Macedo por 2-3. Mário apontou o golo decisivo já em tempo de compensação, aos 90’+2. Destaque para o guarda-redes do Macedo, Pedro Fernandes, que apontou o primeiro tento da formação macedense de penálti aos 71 minutos.

O Argozelo empatou sem golos frente ao campeão distrital, o Mirandela, um resultado que ditou o quarto lugar na tabela para a formação de Nuno Fernandes.

O Mirandês venceu o Forte Carrazedense por 1-3 e o Carção deu goleada, 5-1, ao Vila Flor SC. Pedro Ribeiro e Boris apontaram dois golos cada um.

Em Vinhais, Kaba garantiu o triunfo dos Lusos por 0-2.