Nuno Gonçalves é o novo treinador do Grupo Desportivo de Bragança

Nuno Gonçalves vai orientar o Grupo Desportivo de Bragança na Divisão de Honra da A.F. Bragança na temporada 2023/2024.

O técnico, de 48 anos, treinou o Leça do Balio na época passada, tendo terminado no quinto lugar da fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da A.F. Porto, depois da primeira posição alcançada na fase regular.

O treinador já trabalhou na área da formação. Orientou os sub-15 do Boavista (2015/2016), sub-17 e sub-19 do Lavrense (2016/2017) ou os sub-19 do Desportivo das Aves (2017/2018) como adjunto.

Na temporada passada, Nuno Gonçalves somou 11 vitória em 19 jornadas no comando técnico do Leça do Balio.

Foto de GDB