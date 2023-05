Obras de beneficiação do Municipal de Vinhais tornam o estádio mais acessível

O Estádio Municipal de Vinhais está agora mais acessível e com melhores condições para quem assiste aos jogos de futebol.

No sábado, foram inauguradas as obras de beneficiação. A intervenção incluiu a colocação de uma cobertura nas bancadas e acessos para pessoas com mobilidade reduzida

A empreitada custou cerca de 40 mil euros, um valor suportado na totalidade pelo município. Apesar do esforço financeiro da autarquia, Luís Fernandes não tem dúvidas que apostar no desporto significa promover hábitos de vida saudáveis. “A aposta no desporto é uma aposta na saúde. Quem pratica desporto, e os estudos mostram isso, tem melhor saúde. Seja qual for o desporto e em qualquer idade é importante. Queremos manter essa aposta”, afirmou o presidente da Câmara Municipal.

A autarquia apoia em cerca de 200 mil euros por ano as colectividades desportivas do concelho e sempre que necessário procede a obras de requalificação dos espaços desportivos.

Em agenda estão já as obras de beneficiação no campo de Jogos de Rebordelo. “É uma intervenção a nível da cobertura e nos balneários. Trata-se de melhorar as condições para os atletas que praticam desporto no Rebordelo. É complementar as valências do desporto no concelho”, explicou.

A colocação da cobertura nas bancadas do Estádio Municipal de Vinhais era uma pretensão antiga de antigos e actual presidente do clube. Carlos Afonso, que terminou o mandato no domingo, viu cumprido um objectivo que tinha traçado quando assumiu o cargo de presidente. “Terminámos o mandato da melhor forma. Era importante ter um estádio acessível a todos e conseguimos, com acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Depois, criámos condições para as pessoas, sobretudo no Inverno, para assistirem aos jogos”.

No Estádio Municipal pode ser visitado o museu do F.C. Vinhais. Um espaço onde estão expostos troféus, depois de alguma história do clube se ter perdido num incêndio.

Além da inauguração das obras de beneficiação do Estádio Municipal de Vinhais, o município, conjuntamente com o clube, promoveu um dia dedicado ao desporto com jogos de futebol dos escalões mais novos e de veteranos e uma aula de ginástica sénior.

Entretanto, o F.C. Vinhais foi certificado pela Federação Portuguesa de Futebol como Entidade Formadora 3 estrelas.