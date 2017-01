Paulo Carvalho decisivo na vitória expressiva

O Centro Social e Paroquial de Vila Flor conseguiu, no domingo, um triunfo expressivo por 2-9 frente à formação dos Pioneiros A, num jogo a contar para a jornada seis do Campeonato Distrital de Futsal de Benjamins, e segue na liderança do campeonato com 12 pontos.

Paulo Carvalho foi o goleador de serviço e apontou seis dos nove golos da jovem equipa treinada por Emílio Almendra.

O poderio físico dos forasteiros foi visível já que a maioria dos jogadores são benjamins de segundo ano ao contrário dos brigantinos, em que muitos estão a ter o primeiro contacto com a modalidade. Apesar da derrota, os pequenos jogadores dos Pioneiros mostraram pormenores interessantes e que o trabalho realizado na Academia dos Pioneiros está a surtir efeito.

Daniel apontou os dois golos da equipa da casa.